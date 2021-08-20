Сидни Ребигер - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Сидни
|Фамилия
|Ребигер
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2005 (17 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Сидни
|Фамилия
|Ребигер
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2005 (17 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|0:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:4
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|23.01.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|08.01.2022
|87' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|28.11.2021
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|20.08.2021
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)