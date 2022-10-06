Клауде Гонсалвеш - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Клауде
|Фамилия
|Гонсалвеш
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Клауде
|Фамилия
|Гонсалвеш
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|103' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|73' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|27.10.2022
|84' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)