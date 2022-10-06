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    Клауде Гонсалвеш - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Клауде
    Фамилия Гонсалвеш
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 103' - 123' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 73' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Лудогорец (Разград)
    27.10.2022 84' -90' Лудогорец (Разград) 0:1 Бетис (Севилья)
    13.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
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