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Легия
Клауде Гонсалвеш
Статистика
€ 200 тыс
Клауде Гонсалвеш - статистика
Легия
9 апреля 1994 (32)
#5 | Полузащитник
174 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
1' - 70'
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
76' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Баник
2 : 2
24.07.2025
Легия
82' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Легия
1 : 0
10.07.2025
Актобе
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