Малик Абубакари - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Абубакари
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
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€ 700
тыс
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Абубакари
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|10
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -80'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|46' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|54' 82'
|13.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -64'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -74'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -85'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|40'
|18.08.2022
|1' -88'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.08.2022
|1' -57'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|1' -87'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)
|60'