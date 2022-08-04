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    Малик Абубакари - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Малик
    Фамилия Абубакари
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 2000 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 700
    тыс
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