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    Себастьян Нанаси - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Себастьян
    Фамилия Нанаси
    Команда Кальмар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 мая 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2022 Был в запасе Викингур (Рейкьявик) 3:3 Мальме (Мальме)
    05.07.2022 71' -90' Мальме (Мальме) 3:2 Викингур (Рейкьявик)
    84'
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