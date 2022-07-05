Себастьян Нанаси - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Нанаси
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Нанаси
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|3:3
|Мальме (Мальме)
|05.07.2022
|71' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:2
|Викингур (Рейкьявик)
|84'