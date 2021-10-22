Хесус Аресо - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Аресо
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1999 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Аресо
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|75' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.11.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.10.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|54'
|27.10.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.09.2021
|1' -84'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:4
|Валенсия (Валенсия)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)