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Команды
Атлетик
Хесус Аресо
Статистика
€ 5 млн
Хесус Аресо - статистика
Атлетик
2 июля 1999 (27)
#12 | Защитник
182 см
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Суперкубок Испании 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 86'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 58'
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