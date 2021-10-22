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    Хесус Аресо - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Хесус
    Фамилия Аресо
    Команда Бургос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июля 1999 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 75' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Осасуна (Памплона)
    11.05.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    05.12.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.11.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Эльче (Эльче)
    20.11.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Осасуна (Памплона)
    07.11.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.10.2021 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    54'
    27.10.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    22.10.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Гранада (Гранада)
    17.10.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Осасуна (Памплона)
    02.10.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.09.2021 1' -84' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:3 Осасуна (Памплона)
    23.09.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Бетис (Севилья)
    12.09.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:4 Валенсия (Валенсия)
    29.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
    23.08.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
    14.08.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Эспаньол (Барселона)
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