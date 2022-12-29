Андрес Мартин - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 1999 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано
|0:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|78' - 90'
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|06.02.2023
|1' - 63'
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|25.02.2023
|78' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|06.02.2023
|1' -63'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|30.01.2023
|1' -63'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|52'
|21.01.2023
|83' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|08.01.2023
|90' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)