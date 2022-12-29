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    Андрес Мартин - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Андрес
    Фамилия Мартин
    Команда Райо Вальекано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июля 1999 (23 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Райо Вальекано 0:0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 78' - 90' Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    06.02.2023 1' - 63' Райо Вальекано 2:0 Альмерия Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
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