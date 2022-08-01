Нуно Сарпей - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Нуно
|Фамилия
|Сарпей
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Нуно
|Фамилия
|Сарпей
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2022
|1' -61'
|Ингольштадт (Ингольштадт)
|0:3
|Дармштадт (Дармштадт)