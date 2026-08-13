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Литва. А-Лига
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Жальгирис
Брайан Силва Тейшейра
Статистика
€ 400 тыс
Брайан Силва Тейшейра - статистика
Жальгирис
1 сентября 2000 (26)
#70 | Нападающий
173 см
Кабо-Верде | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Жальгирис
4
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
4 : 0
13.08.2026
Жальгирис
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Жальгирис
2 : 5
06.08.2026
Хайдук
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Жальгирис
7 : 2
30.07.2026
Динамо Тб
1' - 90'
61'
90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Тб
3 : 0
23.07.2026
Жальгирис
1' - 90'
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