Мохамед Байо - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Байо
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клермон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|188
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€ 10,00
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|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Байо
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клермон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|86' - 90'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|90' - 90'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|12.02.2023
|90' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|76' - 90'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|203'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|18
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|86' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.02.2023
|90' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|12.02.2023
|90' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|04.02.2023
|84' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|01.02.2023
|1' -75'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|15.01.2023
|1' -67'
|Лилль (Лилль)
|5:1
|Труа (Труа)
|16' 47'
|11.01.2023
|74' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|90' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|90'
|13.11.2022
|87' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|30.10.2022
|87' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|89' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|86' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|17.09.2022
|86' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|78' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|68' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|12.08.2022
|1' -76'
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|1' -84'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)