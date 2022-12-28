Аким Зедадка - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Аким
|Фамилия
|Зедадка
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Аким
|Фамилия
|Зедадка
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|9
|0
|0
|1
|0
|Лилль
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|40'
|26.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|17.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|01.02.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|1' -46'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|87' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|30.10.2022
|86' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|14.10.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|70' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|1' -87'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|26.08.2022
|77' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:7
|ПСЖ (Париж)
|12.08.2022
|1' -46'
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|14'
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|64'