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    Аким Зедадка - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Аким
    Фамилия Зедадка
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 9 0 0 1 0
    Лилль 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    40'
    26.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    17.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    12.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    01.02.2023 1' -90' Монако (Монако) 3:2 Осер (Осер)
    29.01.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 1' -46' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    01.01.2023 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 1' -90' Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    13.11.2022 87' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    06.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    30.10.2022 86' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    23.10.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:3 Монако (Монако)
    14.10.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 0:3 Лилль (Лилль)
    09.10.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    02.10.2022 70' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    17.09.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    10.09.2022 1' -87' Марсель (Марсель) 2:1 Лилль (Лилль)
    04.09.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:3 Лилль (Лилль)
    31.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
    26.08.2022 77' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:7 ПСЖ (Париж)
    12.08.2022 1' -46' Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    14'
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
    64'
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