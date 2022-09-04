Нико Гонсалес - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.12.2022
|1' -79'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|10.11.2022
|1' -79'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|62' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|22.10.2022
|1' -67'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.10.2022
|72' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|79'
|15.10.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|02.10.2022
|73' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|17.09.2022
|67' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2022
|1' -56'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|52'
|04.09.2022
|1' -70'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|65'
|29.08.2022
|69' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|62' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|14.08.2022
|73' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Жирона (Жирона)