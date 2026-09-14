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Ньюкасл
Нико Гонсалес
Статистика
€ 40 млн
Нико Гонсалес - статистика
Ньюкасл
3 января 2002 (24)
#6 | Полузащитник
188 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
4 : 1
14.09.2026
Ньюкасл
1' - 19'
19'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Миллуолл
0 : 1
08.09.2026
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 2
05.09.2026
Борнмут
1' - 77'
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Команда
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Ньюкасл
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Миллуолл
0 : 1
08.09.2026
Ньюкасл
1' - 90'
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