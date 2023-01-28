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    Таичи Хара - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Таичи
    Фамилия Хара
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Родной город Токио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1999 (23 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
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