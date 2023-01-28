Таичи Хара - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Таичи
|Фамилия
|Хара
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1999 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Таичи
|Фамилия
|Хара
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|68' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|26.02.2023
|1' -83'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|19.02.2023
|1' -81'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.02.2023
|60' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|71' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)