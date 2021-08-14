Бали Мамба - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Бали
|Фамилия
|Мамба
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Бали
|Фамилия
|Мамба
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.12.2021
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|26.12.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:5
|Арсенал (Лондон)
|14.12.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|21.08.2021
|46' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)