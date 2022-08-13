Якоб Серенсен - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эсбьерг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эсбьерг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|38'
|25.02.2023
|1' - 85'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|76' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|90' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|38'
|25.02.2023
|1' -85'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|21.02.2023
|76' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.02.2023
|90' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|21.01.2023
|87' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|13.08.2022
|1' -57'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|06.08.2022
|1' -60'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.07.2022
|1' -72'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)