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    Якоб Серенсен - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Якоб
    Фамилия Серенсен
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Родной город Эсбьерг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    38'
    25.02.2023 1' - 85' Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 76' - 90' Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 90' - 90' Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
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