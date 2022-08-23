Джесуран Рак-Сакьи - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Джесуран
|Фамилия
|Рак-Сакьи
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 2002 (20 лет)
|Имя
|Джесуран
|Фамилия
|Рак-Сакьи
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -82'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.11.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|87'
|23.08.2022
|81' -90'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)