Ленни Жозеф - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Жозеф
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Жозеф
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|71' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|24.04.2022
|69' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|20.04.2022
|86' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Монако (Монако)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|6:1
|Метц (Метц)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|06.03.2022
|64' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:0
|Нант (Нант)
|18.02.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Метц (Метц)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:0
|Метц (Метц)
|23.01.2022
|73' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Метц (Метц)
|27.11.2021
|74' -81'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Метц (Метц)
|17.09.2021
|68' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Метц (Метц)
|90'
|12.09.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|Труа (Труа)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:2
|Метц (Метц)
|08.08.2021
|71' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Лилль (Лилль)