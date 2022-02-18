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    Ленни Жозеф - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Ленни
    Фамилия Жозеф
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 71' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    01.05.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    24.04.2022 69' -90' Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    20.04.2022 86' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    03.04.2022 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Монако (Монако)
    20.03.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 6:1 Метц (Метц)
    13.03.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    06.03.2022 64' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    27.02.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:0 Нант (Нант)
    18.02.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Метц (Метц)
    13.02.2022 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Марсель (Марсель)
    06.02.2022 Был в запасе Труа (Труа) 0:0 Метц (Метц)
    23.01.2022 73' -90' Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
    16.01.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    22.12.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Метц (Метц)
    27.11.2021 74' -81' Ницца (Ницца) 0:1 Метц (Метц)
    17.09.2021 68' -90' Страсбур (Страсбур) 3:0 Метц (Метц)
    90'
    12.09.2021 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 Труа (Труа)
    29.08.2021 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 2:2 Метц (Метц)
    08.08.2021 71' -90' Метц (Метц) 3:3 Лилль (Лилль)
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