Монтассар Тальби - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Монтассар
|Фамилия
|Тальби
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1998 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Монтассар
|Фамилия
|Тальби
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|09.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|
1:2
(2:4)п
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|26
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|19.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|12.02.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|13'
|14.01.2023
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|01.01.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.12.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.11.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|06.11.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|30.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|23.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|36'
|11.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)