Конор Носс - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Носс
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Носс
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|23.04.2022
|69' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Кельн (Кельн)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|03.04.2022
|63' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Герта (Берлин)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Унион (Берлин)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|07.01.2022
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|4:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|20.11.2021
|89' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:0
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Арминия (Билефельд)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)