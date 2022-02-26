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    Конор Носс - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Конор
    Фамилия Носс
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Родной город Дюссельдорф
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 2001 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2022 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    02.05.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    23.04.2022 69' -90' Фрайбург (Фрайбург) 3:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    16.04.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:3 Кельн (Кельн)
    09.04.2022 Был в запасе Гройтер Фюрт (Фюрт) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    03.04.2022 63' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Майнц (Майнц)
    18.03.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    12.03.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Герта (Берлин)
    05.03.2022 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 3:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    26.02.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    05.02.2022 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.01.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Унион (Берлин)
    15.01.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Байер (Леверкузен)
    07.01.2022 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 1:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    18.12.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    27.11.2021 Был в запасе Кельн (Кельн) 4:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    20.11.2021 89' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 4:0 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    23.10.2021 Был в запасе Герта (Берлин) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    18.09.2021 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    12.09.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Арминия (Билефельд)
    29.08.2021 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    13.08.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Бавария (Мюнхен)
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