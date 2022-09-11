Саша Делайе - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Делайе
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Делайе
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|13.11.2022
|89' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|90'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|15.10.2022
|80' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Монако (Монако)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Труа (Труа)