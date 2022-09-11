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    Саша Делайе - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Саша
    Фамилия Делайе
    Команда Монпелье
    Состав Молодежный
    Родной город Ренн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Марсель (Марсель)
    13.11.2022 89' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    90'
    06.11.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    30.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    22.10.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    15.10.2022 80' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    09.10.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:2 Монако (Монако)
    02.10.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:2 Монпелье (Монпелье)
    17.09.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    11.09.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    07.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:2 Труа (Труа)
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