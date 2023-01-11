Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кастелло Люкеба - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кастелло
    Фамилия Люкеба
    Команда Лион
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    66'
    28.02.2023 1' - 90' Лион 2:1 Гренобль Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 1' - 90' Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 1' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    14'
    08.02.2023 33' - 90' Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 23 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    66'
    25.02.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:3 Лион (Лион)
    17.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    12.02.2023 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    14'
    04.02.2023 74' -90' Труа (Труа) 1:3 Лион (Лион)
    01.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
    14.01.2023 1' -90' Лион (Лион) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    11.01.2023 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    76'
    01.01.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.12.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Лион (Лион)
    11.11.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    06.11.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    68'
    22.10.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    16.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    07.10.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    18.09.2022 1' -90' Лион (Лион) 0:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2022 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    66'
    07.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    03.09.2022 1' -90' Лион (Лион) 5:0 Анжер (Анжер)
    62'
    31.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    28.08.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    19.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
    05.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    • Читайте нас: 
    11