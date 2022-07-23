Николай Кухаревич - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Кухаревич
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2001 (21 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Кухаревич
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2001 (21 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|87' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|14.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|07.08.2022
|68' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.07.2022
|90' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)