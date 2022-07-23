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    Николай Кухаревич - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Николай
    Фамилия Кухаревич
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 2001 (21 год)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 87' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    14.08.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    07.08.2022 68' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.07.2022 90' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    23.07.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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