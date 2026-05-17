Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Stefan Kutschke - статистика

Динамо Дрезден
#30 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Дрезден
23
1/-1
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
17.05.2026
Хольштайн
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 1
09.05.2026
Динамо Дрезден
58' - 90'
86'
67'
67'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Динамо Дрезден
1 : 0
02.05.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Фортуна
3 : 1
24.04.2026
Динамо Дрезден
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.04.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0 : 2
11.04.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Падерборн
2 : 1
21.03.2026
Динамо Дрезден
87' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Динамо Дрезден
6 : 0
15.03.2026
Пройссен
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Карлсруэ
3 : 3
08.03.2026
Динамо Дрезден
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Динамо Дрезден
3 : 1
27.02.2026
Дармштадт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.02.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
14.02.2026
Эльверсберг
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Шальке-04
2 : 2
07.02.2026
Динамо Дрезден
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Динамо Дрезден
1 : 1
01.02.2026
Арминия
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Магдебург
1 : 2
24.01.2026
Динамо Дрезден
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
17.01.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Хольштайн
2 : 1
20.12.2025
Динамо Дрезден
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
1' - 76'
56'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.12.2025
Динамо Дрезден
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
30.11.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
1 : 2
21.11.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
90' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
3 : 3
04.10.2025
Карлсруэ
74' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
2 : 0
26.09.2025
Динамо Дрезден
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Динамо Дрезден
2 : 2
21.09.2025
Ганновер-96
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Эльверсберг
2 : 2
14.09.2025
Динамо Дрезден
70' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Арминия
1 : 2
24.08.2025
Динамо Дрезден
60' - 90'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
09.08.2025
Магдебург
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
85' - 90'
Главные новости
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
3
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
6
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
3
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
2
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+