Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Louis Breunig - статистика

Айнтрахт
#16 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
9
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
24.04.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.04.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Бохум
4 : 1
12.04.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.04.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
1 : 0
20.03.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 0
14.03.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.03.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Эльверсберг
3 : 1
21.02.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Арминия
3 : 2
08.02.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 0
31.01.2026
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.01.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 1
07.12.2025
Хольштайн
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 0
29.11.2025
Кайзерслаутерн
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
21.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
0 : 3
26.10.2025
Ганновер-96
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 2
17.10.2025
Айнтрахт
1' - 90'
61'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 2
03.10.2025
Падерборн
46' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
Был в запасе
72'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 4
20.09.2025
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
2 : 0
23.08.2025
Айнтрахт
1' - 90'
54'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 85'
32'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 1
03.08.2025
Айнтрахт
59' - 90'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
3
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
6
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
3
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
2
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+