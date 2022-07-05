Давид Давидян - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Давидян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Давидян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2022
|1' -46'
|Црвена Звезда (Белград)
|5:0
|Пюник (Ереван)
|26.07.2022
|1' -67'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Пюник (Ереван)
|19.07.2022
|1' -74'
|Пюник (Ереван)
|0:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|13.07.2022
|85' -123'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:3
(3:4)п
|Пюник (Ереван)
|05.07.2022
|1' -46'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)