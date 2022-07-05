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    Давид Давидян - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Давидян
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2022 1' -46' Црвена Звезда (Белград) 5:0 Пюник (Ереван)
    26.07.2022 1' -67' Дюделанж (Дюделанж) 1:4 Пюник (Ереван)
    19.07.2022 1' -74' Пюник (Ереван) 0:1 Дюделанж (Дюделанж)
    13.07.2022 85' -123' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:3
    (3:4)п    		 Пюник (Ереван)
    05.07.2022 1' -46' Пюник (Ереван) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
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