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Швеция. Аллсвенскан
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Броммапойкарна
Мадс Хансен
Статистика
€ 500 тыс
Мадс Хансен - статистика
Броммапойкарна
28 июля 2002 (24)
#9 | Нападающий
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Броммапойкарна
0 : 1
19.09.2026
Гетеборг
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хаммарбю
3 : 1
13.09.2026
Броммапойкарна
1' - 90'
29'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Броммапойкарна
2 : 1
06.09.2026
Эльфсборг
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
ГАИС
4 : 0
31.08.2026
Броммапойкарна
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
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Дания. Суперлига 2021/2022
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Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бранн
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Штурм
1 : 0
29.01.2026
Бранн
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Бранн
3 : 3
22.01.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Бранн
0 : 4
11.12.2025
Фенербахче
83' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ПАОК
1 : 1
27.11.2025
Бранн
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Болонья
0 : 0
06.11.2025
Бранн
61' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Бранн
3 : 0
23.10.2025
Рейнджерс
78' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Бранн
1 : 0
02.10.2025
Утрехт
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Лилль
2 : 1
25.09.2025
Бранн
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 4
27.08.2025
Бранн
65' - 90'
69'
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
74' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Был в запасе
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