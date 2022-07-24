Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Люка Ойен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Люка
    Фамилия Ойен
    Команда Генк
    Состав Основной
    Родной город Ноттингем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 2003 (19 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2022 1' -45' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
    • Читайте нас: 
    11