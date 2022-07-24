Люка Ойен - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Ойен
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Ойен
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2022
|1' -45'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)