Матеуш Вдовяк - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Вдовяк
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Вдовяк
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|46' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|108'
|18.08.2022
|46' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|90'
|11.08.2022
|76' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -57'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -83'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|1' -70'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)
|42'