Зоран Арсенич - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Арсенич
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Арсенич
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|90'
|18.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21'
|21.07.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)