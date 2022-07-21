Себастьян Муселик - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Муселик
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кнуров
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Муселик
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кнуров
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -46'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -61'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|75' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|76' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -76'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|32'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)