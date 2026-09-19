Боруссия М

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Германия. Бундеслига 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Бельгия. Про-Лига 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Чехия. Шанс Лига 2025/2026 Англия. Чемпионшип 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Олимпиада 2020