Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Германия. Бундеслига 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Германия. Бундеслига 2025/2026 Германия. Кубок 2025/2026 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Олимпиада 2020