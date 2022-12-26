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    Коки Мачида - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Коки
    Фамилия Мачида
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 24 тур
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