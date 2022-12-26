Коки Мачида - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Коки
|Фамилия
|Мачида
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Коки
|Фамилия
|Мачида
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|46' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|79'
|26.12.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)