Абдулла Аль-Хамдан - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Аль-Хамдан
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Аль-Хамдан
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|07.02.2023
|Был в запасе
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|07.02.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|04.02.2023
|105' -90'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)