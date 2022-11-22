Абдулелах Аль-Амри - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Абдулелах
|Фамилия
|Аль-Амри
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Абдулелах
|Фамилия
|Аль-Амри
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -90'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|90'
|26.11.2022
|1' -90'
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|45'
|22.11.2022
|88' -90'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия