Лукас Масоэро - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Масоэро
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Масоэро
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2022
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|21.06.2022
|1' -81'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)