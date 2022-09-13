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    Ярослав Гладышев - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Ярослав
    Фамилия Гладышев
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 67' - 90' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    75'
    23.02.2023 73' - 90' Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    80'
    15.02.2023 Был в запасе ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    38'
    06.02.2023 1' - 75' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    6' 63'
    Статистика по турнирам
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