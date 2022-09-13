Ярослав Гладышев - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Гладышев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Гладышев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|67' - 90'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|75'
|23.02.2023
|73' - 90'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|80'
|15.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|38'
|06.02.2023
|1' - 75'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|6' 63'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|67' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|75'
|23.02.2023
|73' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|80'
|27.11.2022
|1' -65'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|60' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2022
|72' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|208'
|13.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31' 11'
|31.08.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)