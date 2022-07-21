Фелипе Сантос - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|73'
|21.07.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|4:1
|Габала (Габала)