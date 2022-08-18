Натаниэль Аткинсон - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Натаниэль
|Фамилия
|Аткинсон
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1999 (23 года)
|Имя
|Натаниэль
|Фамилия
|Аткинсон
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|19.02.2023
|60' - 90'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -46'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)