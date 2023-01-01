Расмус Николайсен - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Николайсен
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Николайсен
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|0:1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|37'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|25
|0
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|37'
|26.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|19.02.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|12.02.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|04.02.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|01.02.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Труа (Труа)
|29.01.2023
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|15.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Брест (Брест)
|11.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|29.12.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|6:1
|Тулуза (Тулуза)
|41'
|12.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|55'
|06.11.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:2
|Монако (Монако)
|23.10.2022
|1' -71'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|44' 40' 71'
|16.10.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Анжер (Анжер)
|31'
|07.10.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|17.09.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|11.09.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|31.08.2022
|1' -46'
|Тулуза (Тулуза)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|28.08.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|3:1
|Тулуза (Тулуза)
|87'
|21.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|14.08.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Ницца (Ницца)