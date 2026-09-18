Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Agustín Pastoriza - статистика

Актобе
#14 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
65' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
14
1
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
65' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
1' - 69'
37'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
1' - 90'
54'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
2 : 1
25.07.2026
Окжетпес
1' - 78'
22'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
Актобе
1' - 68'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Актобе
1 : 1
17.05.2026
Атырау
1' - 74'
6'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
3 : 0
10.05.2026
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 0
03.05.2026
Актобе
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
25.04.2026
Иртыш
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
1 : 0
16.03.2026
Актобе
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
Был в запасе
Главные новости
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Сафонов назвал царя сборной России
Вчера, 22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
Вчера, 21:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+