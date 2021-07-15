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Jasmin Mecinovic
Статистика
Jasmin Mecinovic - статистика
Завершил карьеру
#6 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Струга
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Струга
1 : 4
15.07.2021
Лиепая
1' - 90'
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