Илия Бериашвили - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Бериашвили
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Телави
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Бериашвили
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Телави
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|27.10.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
(4:2)п
|Ахмат (Грозный)