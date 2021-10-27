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    Илия Бериашвили - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Илия
    Фамилия Бериашвили
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Родной город Телави
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1998 (24 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 Был в запасе Рубин (Казань) 2:1 Ротор (Волгоград)
    27.10.2021 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1
    (4:2)п    		 Ахмат (Грозный)
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