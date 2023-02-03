Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Волков - статистика

    #82 | Защитник
    Имя Сергей
    Фамилия Волков
    Команда Краснодар
    Состав Молодежный
    Родной город Чита
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 46' - 90' Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    81'
    23.02.2023 1' - 90' ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Ростов 0:4 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 1' - 90' Краснодар 0:4 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    06.02.2023 1' -90' Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    03.02.2023 1' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
    • Читайте нас: 
    11