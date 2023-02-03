Сергей Волков - статистика
#82 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Чита
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Чита
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|46' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|81'
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Ростов
|0:4
|Краснодар
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|0:4
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|06.02.2023
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)
|03.02.2023
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)