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    Данил Сагуткин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Данил
    Фамилия Сагуткин
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Родной город Севастополь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Акрон 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 21 тур
    26.02.2023 Был в запасе Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 5:0 Пересвет (Домодедово)
    70'
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