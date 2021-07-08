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    F. Djurdjevic - статистика

    Имя F. Djurdjevic
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Влажния 1 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2021 1' -89' АЕЛ (Лимасcол) 1:0 Влажния (Шкодер)
    08.07.2021 65' -89' Широки Бриег (Широки Бриег) 3:1 Влажния (Шкодер)
    76'
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