Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

L. Szabo - статистика

Заглембе
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
13
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
21.12.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 1
07.12.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 0
29.11.2025
Кайзерслаутерн
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
21.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
0 : 3
26.10.2025
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 2
17.10.2025
Айнтрахт
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 2
03.10.2025
Падерборн
81' - 90'
86'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 4
20.09.2025
Эльверсберг
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.08.2025
Арминия
51' - 90'
64'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
2 : 0
23.08.2025
Айнтрахт
64' - 90'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 1
03.08.2025
Айнтрахт
65' - 90'
Главные новости
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
12
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
11
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+