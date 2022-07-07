|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|72'
|04.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|28.07.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|4'
|21.07.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|14'
|14.07.2022
|1' -122'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:1
(4:3)п
|Бала Таун (Бала)
|07.07.2022
|1' -90'
|Бала Таун (Бала)
|1:2
|Слиго Роверс (Слиго)