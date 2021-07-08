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    R. Gyasi - статистика

    Имя R. Gyasi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноа 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2021 46' -89' КуПС (Купио) 5:0 Ноа (Ереван)
    61'
    08.07.2021 58' -89' Ноа (Ереван) 1:0 КуПС (Купио)
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