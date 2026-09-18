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Норвегия. Элитсериен
Команды
Сарпсборг 08
Leander Oy
Статистика
Leander Oy - статистика
Сарпсборг 08
Завершил карьеру
#87 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
1' - 90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Тромсе
0 : 0
30.08.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
16.08.2026
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Викинг
2 : 1
08.08.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
3 : 3
02.08.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
26.07.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
12.07.2026
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Бранн
1 : 2
29.05.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.05.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Волеренга
3 : 2
16.05.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
09.05.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
4 : 0
03.05.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 0
26.04.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
19.04.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
15.04.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Русенборг
2 : 1
12.04.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
0 : 2
22.03.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
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