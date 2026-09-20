Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Anthoni - статистика

Интернасьонал
#12 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
8
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
5
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
9
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+