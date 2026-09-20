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Норвегия. Элитсериен
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Викинг
Simen Kvia-Egeskog
Статистика
Simen Kvia-Egeskog - статистика
Викинг
#26 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
65' - 90'
90'
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 1
04.09.2026
Викинг
1' - 46'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викинг
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
71' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
82' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
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58' - 90'
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